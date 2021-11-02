Evlilik kararı aldılar! Böyle görüntülendiler
Ünlü modacı Ivana Sert, bu ay evlenmeyi planladığı iş insanı sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı'ndaki apartman ve konutları incelerken objektiflere yansıdı. İşte detaylar...
Semtteki binaları inceleyen çift, bazılarının ise fotoğraflarını cep telefonuyla fotoğrafladı. Aralarında konuşup yol boyu birkaç binayı gözlemleyip yürüyen ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşarken, durumu açıklık getirdi.
EV Mİ BAKIYORLAR?
Sert, evlenecekleri tarihi tam olarak açıklamazken, basın mensuplarının "Ev mi bakıyorsunuz?" sorusuna "Hayır ev bakmıyoruz, buradaki tarihi ve mimarisini beğendiğimiz binaların fotoğraflarını çektik" yanıtını verdi.
Ünlü çiftin sportif tarzı dikkat çekti.