Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum

Sevdik Sevdalandık şarkısı dilden dile dolaşmaya devam eden ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, Uçankuş Tv'de yayınlanan Pazar Magazin'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Karaca, programda özel hayatıyla ilgili de samimi itiraflarda bulundu.

"ÇEKTİM KENDİMİ HEMEN"

"Asla dediğim her şeyi yaşadım" diyen Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan Karaca, "Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

50 yaşındaki Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettirdi. Yüzünde küçük dokunuşlar yaptıran Karaca, verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüştü.

REYHAN KARACA KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi (Kemane) almış, ayrıca İTÜ Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde master yüksek lisans yapmıştır.

1999 yılında babası kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmiştir. Reyhan Karaca baba tarafından aslen Kayseri'lidir. 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Annesi Sevim Hanım, babası ise Ahmet Bey'dir. 1991 yılında İzel, Can ve Reyhan üçlüsü ile Eurovision'da ülkemizi İki Dakika isimli parça ile temsil etmiş ve 12. olmuştur.

Reyhan Karaca, Başlangıç, Sevdik Sevdalandık, Yaman Olacak, Mesela, İmza isimli albümlerin yanı sıra, Sevmeyi Bilmeyen Adam, Yeniden, Yaz, Hep mi Dertliyiz, Sobe, Şans ve Kelebek isimli single çalışmaları ile adından söz ettirmişti.

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