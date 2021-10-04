Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum - Haberler Magazin
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Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, dikkat çeken bir itirafta bulundu. 50 yaşındaki Karaca, "Evli bir adama aşık oldum" dedi. İşte Karaca'nın şok eden açıklamaları...

Sevdik Sevdalandık şarkısı dilden dile dolaşmaya devam eden ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, Uçankuş Tv'de yayınlanan Pazar Magazin'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Karaca, programda özel hayatıyla ilgili de samimi itiraflarda bulundu.

"Asla dediğim her şeyi yaşadım" diyen Reyhan Karaca, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. Yaşadıklarını anlatan Karaca, "Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen" ifadelerini kullandı.

50 yaşındaki Reyhan Karaca, geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettirdi. Yüzünde küçük dokunuşlar yaptıran Karaca, verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüştü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi (Kemane) almış, ayrıca İTÜ Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde master yüksek lisans yapmıştır.

1999 yılında babası kanser hastalığı nedeni ile yaşamını yitirmiştir. Reyhan Karaca baba tarafından aslen Kayseri'lidir. 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Annesi Sevim Hanım, babası ise Ahmet Bey'dir. 1991 yılında İzel, Can ve Reyhan üçlüsü ile Eurovision'da ülkemizi İki Dakika isimli parça ile temsil etmiş ve 12. olmuştur.

Reyhan Karaca, Başlangıç, Sevdik Sevdalandık, Yaman Olacak, Mesela, İmza isimli albümlerin yanı sıra, Sevmeyi Bilmeyen Adam, Yeniden, Yaz, Hep mi Dertliyiz, Sobe, Şans ve Kelebek isimli single çalışmaları ile adından söz ettirmişti.

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum
Snob Magazin - Magazin Haberleri
Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum

Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum
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Haber: Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'dan bomba itiraf: Evli bir adama aşık oldum - Haberler Magazin
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