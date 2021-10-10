Enis Timuçin'in ikinci kitabı 'Katmanlar (Sen Kimsin?)' raflardaki yerini aldı - Haberler Magazin
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Enis Timuçin'in ikinci kitabı 'Katmanlar (Sen Kimsin?)' raflardaki yerini aldı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Enis Timuçin'in ikinci kitabı 'Katmanlar (Sen Kimsin?)' raflardaki yerini aldı

Kitabın içeriğine dair bilgi veren yazar Enis Timuçin, "Okurken, bugüne dek bildiğinizi sandığınız her şeyin aslında daha büyük bir gerçeğin örtüsü olduğunu fark edecek ve sizi size anlatan bu eserin hayatınıza olan pozitif katkısıyla çok farklı bir gerçekliğe doğru evrileceksiniz" diye konuştu.

Kitabın içeriğine dair bilgi veren yazar Enis Timuçin, "Okurken, bugüne dek bildiğinizi sandığınız her şeyin aslında daha büyük bir gerçeğin örtüsü olduğunu fark edecek ve sizi size anlatan bu eserin hayatınıza olan pozitif katkısıyla çok farklı bir gerçekliğe doğru evrileceksiniz" diye konuştu.

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Haber: Enis Timuçin'in ikinci kitabı 'Katmanlar (Sen Kimsin?)' raflardaki yerini aldı - Haberler Magazin
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