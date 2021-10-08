Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde, kendini fakir gösteriyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde, kendini fakir gösteriyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde, kendini fakir gösteriyor

MUSTAFA Sandal, 2 ay önce eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı.

MUSTAFA Sandal, 2 ay önce eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı. Sandal ayrıca Çubuklu Vadisi'ndeki evin kira gelirini alan Jahovic'in bu haktan mahrum edilmesini istemişti. Davaya cevap veren Emina Jahovic'in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede şöyle denildi:

"Mustafa Sandal kendisini hiçbir geliri olmayan, adeta karnını zor doyuran, nafaka yüzünden borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir. Oysa tüm beyanları gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir." Çocukların velayetinin Jahovic'te olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Mustafa Sandal, yükümlü olduğu nafakayı ödememiş, boşanma kararında üstlenmiş olduğu hiçbir edimi yerine getirmemiştir. Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir."

Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de bulunan dört katlı villasını 4 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

EVLİLİĞİ DEVAM EDERKEN ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI

Dilekçede, Sandal'ın mal varlığını annesi adına kaydettirdiği öne sürüldü:

"Evli olduğu dönemde aldığı gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirmiştir. Evliliği devam ettiği dönemde neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşları adına tescil edilmiştir. Mustafa Sandal'ın Türk standartlarının çok üzerinde bir gelire ve servete sahip olduğu ortadadır."

Mustafa Sandal Emina Jahovic ile 2008 yılında evlenmişti. Yaman ve Yavuz adında iki çocukları olan çift 2018'de boşandı.

3 YILDIR KİRAYI EKSİK ÖDÜYOR

Dilekçede Çubuklu'daki evin evlilik sırasında alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Mahkeme kararına göre Mustafa Sandal, Çubuklu'daki evin kira gelirini müvekkilimize ödemekle yükümlü kılınmıştır. Ne var ki 3 yıldan beri sadece keyfi ve eksik bir şekilde kira gelirini müvekkile ödemiş, nafaka borcunu da hiçbir şekilde ödememiştir. Tüm bu nedenlerle davanın reddini istiyoruz."

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal hakkında şok iddia: Mal varlığı annesinin üstünde, kendini fakir gösteriyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 09:27:37. #1.12#