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Ege: Müzik tıkandı

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Ege: Müzik tıkandı

Ege, Şişhane'deki Pera Adalı Restaurant'ta sahne alan Saro'yu izlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Saro, yakın dostu Ege'yi sahneye davet etti. İşte detaylar...

Şişhane'deki Pera Adalı Restaurant'ta sahne alan Saro, pandemiden sonra gece hayatında yine müdavimlerin oluşturmaya başladı. Ünlü isimlerin gözdesi olan mekanda geçtiğimiz gün 90'lara damga vurmuş olan şarkıcı Ege, dostlarıyla eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Saro, yakın dostu Ege'yi sahneye davet etti. Ege dillere pelesenk olmuş şarkısı 'Delice Bir Sevda'yı söyledi. Sahnede coşkulu bir şekilde şarkı söyleyen ikili bol bol alkış aldılar.

Müzik kariyerinde büyük başarılar yakalamış olan sanatçı, yazar kimliğiyle de kendini çok mutlu hissettiğini söyledi. Şarkıları bugüne dek 10 farklı dile çevrilen sanatçı, "Müzik tıkandı, o kadar şarkı var ki yaptığınız kıymetini bulmuyor. Şarkıcılık artık 'ticari bir meta' oldu. Roman yazmak kendimi yeniden sevmemi sağladı" diye konuştu.

Ege, gece sonunda mekan sahibi Bülent Çağan ve oyuncu Murat Parasayar'la sohbet etti.
Ege: Müzik tıkandı

Ege: Müzik tıkandı

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Haber: Ege: Müzik tıkandı - Haberler Magazin
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