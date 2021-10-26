EDHO ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Bugün mü, Salı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Edho ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EDHO yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Salı mı? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

EDHO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EDHO dizisi her hafta Salı günleri saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

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