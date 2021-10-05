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Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti! Mesajları şok etti

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Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti! Mesajları şok etti

Karpuz isimli şarkısı ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti. Erbil'in mesajları şoke etti. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim.

"GÖRMEZDEN GELMEYE ÇALIŞTIM"

Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" dedi.

"YANINIZDA UYUMAK İSTİYORUM"

Genç fenomen açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.

"TACİZDEN KAÇAMIYORSUNUZ"

Ece Ronay ifşasıyla birlikte "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz aylarda Seda Sayan tarafından evindeki kadın çalışanı tecavüz ettiği suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Erbil, geçtiğimiz aylarda Ece Ronay'ın yeni şarkısının klibinde rol almıştı. Ünlü şovmen, "İlk defa bir klipte oynadım, çok eğlendik. Yeni neslin enerjisine bayılıyorum" demişti.

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Haber: Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti! Mesajları şok etti - Haberler Magazin
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