Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le bir araya geldi!

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne sürerek Instagram yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay, şovmenin iddiaları reddetmesinin ardından konuyu mahkemeye taşıdı. Erbil hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı aldıran Ronay, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılırken görüntülendi. Genç kadın, iddialarını yineledi:

"Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Her fırsatta uyardım. Kızının kızı yaşında olduğumu, benimle bu tarzda konuşmaması gerektiğini söyledim. Ama 'Bana kahve içmeye gel' deyip durdu. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' diye yazdı. 'Böyle bir şey mümkün değil, yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. Tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde."

Z KUŞAĞINI APTAL YERİNE KOYAMAZ

Erbil'in "Z kuşağının tuzağına düştüm" sözleri için "Kimse Z kuşağını aptal yerine koyamaz" diyen Ronay, reklam yapmak için iftira attığını iddia edenlere de yanıt verdi: "Bunları paylaştığımda şarkım zaten trendler listesinde 1'inci sıradaydı."

SES KAYITLARINI DA ASİSTANI MI ATTI?

Erbil'in "O da beni kahve içmeye çağırdı" sözleri için "Düşündüğü anlamda çağırmadım. 'Bir gün tabii ki çay kahve içeriz' diyerek taleplerini geciktirdim" diyen Ece Ronay, ilginç bir iddia ortaya attı: "Asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak 50 bin lira teklif etti. Mehmet Ali Erbil de yaptıklarını asistanına atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı?"

ASIL O BENİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Mehmet Ali Erbil ise "Söylemezsem Olmaz"a konuştu: "Asıl Ece Ronay beni görüntülü aradı. Bundan rahatsız olan asistanım, 'Bu iş nereye gidecek?' diye sordu. O mesajları asistanım attı. Ece Ronay beni evine de davet etti. Ayrıca nişanlısı beni tehdit etti.

Mehmet Ali Erbil, bu kez kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı

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ECE RONAY'IN NİŞANLISI İLE VİDEO PAYLAŞIP "OLAY KAPANDI" MESAJI VERDİ

64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

"ERKEKLER KENDİ ARASINDA ANLAŞMIŞ, ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"

Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da ekledi.

Hürriyet - Magazin Haberleri