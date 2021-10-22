Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab yeni sevgilisiyle yakalandı

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı.

4 yıldır ortalarda görünmeyen Reza Zarrab'ın Miami'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilen Reza Zarrab'ın yeni hayatı şaşırttı

Öğle saatlerinde sosyal medyaya düşen ve hızla yayılan fotoğraflar sonrası Zarrab'ın yeni bir aşka yelken açtığı da iddia edildi.

NEDEN BOŞANDILAR?

Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi. Davanın 'anlaşmalı' olarak sona erdiği ortaya çıktı. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.