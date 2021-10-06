Durul Gence yoğun bakıma kaldırıldı

81 yaşındaki Durul Gence kanser teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu. Gence'nin durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

70'li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.

Durul gence uzun süredir parkinson hastalığı ile de mücadele ediyordu.

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