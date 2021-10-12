Dünyaca ünlü Maher Zain Esenler'de konser verdi

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler Belediyesi Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılış programları kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain sahne aldı. İki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserine çıkan Maher Zain sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Esenler Belediyesi, "2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılışı programları kapsamında Lübnan asıllı Müslüman şarkıcı Maher Zain'i Esenler'e davet etti. 6 ayrı dilde şarkı söylemesiyle tanınan Maher Zain, iki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserini Esenler'de verdi. Dünya çapında tanınan ve Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Zain, Esenler Dörtyol Meydanı'nda sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan bu özel konserde sevenleri doyasıya eğlendi.

"Bütün şarkılarını dinliyorum"

Konsere gelen Regat Tanzo, "Çok seviyorum kendisini, bütün şarkılarını dinliyorum. Burada olduğum içinde çok mutluyum. Benim için gayet güzel geçiyor" diye konuştu.

"Pendik'ten onun için kalkıp buraya geldim"

Kendisine çok büyük hayran olduğunu belirten Hicret Güneş, "Çok seviyorum ve çok büyük hayranıyım. 18 yaşımdan beri dinliyorum. Pendik'ten onun için kalkıp buraya geldim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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