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Doğuş: Yakında güzel şeyler olacak

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Doğuş: Yakında güzel şeyler olacak

Şarkıcı Doğuş ile Azeri gazeteci ve sunucu eşi Hoşkedem ile çocukları önceki gün İstanbul Akvaryuma da görüntülendi.

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Çocukları ile birlikte geldiği İstanbul Akvaryuma vatoz balıkları, penguenleri ve amazon ormanlarını hayranlıkla izleyen aile keyifli dakikalar geçirdi. Akvaryumdaki tur sırasında muhabirler ile karşılaşan Doğuş, kısa bir şaşkınlık geçirdi. Muhabirlere poz verip ayak üstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, "Burada nasıl buldunuz beni." diyerek gülümsedi. Muhabirlerin yeni proje varmı? Sorusu üzerine konuşan Doğuş "Evet arkadaşlar çok güzel şeyler yakında, biz çalışırken mutlu olduk. Eminim halkımız da sevecektir." dedi. Kısa süren sohbetin ardından Doğuş ve ailesi akvaryum turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.

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