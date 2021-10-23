Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı!

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşıyor. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çiftin önceki gün gittikleri bir mekanda uygunsuz şekilde yakalandığı ileri sürüldü.

ÇALIŞANLAR RAHATIZ OLDU

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekanın erkekler tuvaletine girdi. Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

HENÜZ YALANLAMA GELMEDİ

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan çift, haklarında çıkan uygunsuz yakalandıkları yönündeki haberler le ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki Ebru karakteridir.

2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu. Güneşin Kızları dizisinde "Elif" karakterine hayat verdi.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı.

Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile ikinci sezon boyunca başrolü paylaşmı?tır.

2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "yıldızı parlayan ödül"üne layık görülmüştür.