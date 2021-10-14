Devran'dan yeni şarkı müjdesi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Snob Magazin) - Şarkıcı Devran İskender, önceki akşam Ataşehir Lupin İstanbul'da sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İskender, yeni şarkı müjdesi verdi. İskender'in sözlerini komedyen Doğu Demirkol'un yazdığı 'Ararsam Açma' şarkısı önümüzdeki hafta dinleyiciyle buluşacak. Devran İskender, bu şarkıyı tercih etme sebebini, "Hayata farklı pencereden bakan insanlar her zaman kıymetlidir" ifadeleriyle dile getirdi.

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