Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı! - Haberler Magazin
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Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı!

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Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu, 'Küvetteki Gelinler' oyununun prömiyerine katıldı. Özdemir, O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi olan sevgilisi hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte detaylar...

Ünlü çift, "Bizi böyle bir etkinlikte çekiyor olmanız ne hoş. Sık sık böyle organizasyonlarda karşılaşırız inşallah" dediler.

' O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi olan Oğuzhan Koç'a methiyeler düzen Demet Özdemir, "Oğuzhan'ı orada görüyor olmak çok gurur verici. Bütün yarışmacılara tavsiyem Oğuzhan'ı seçmeleri" diyerek gülümsedi.

"GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin 'sahte ilişki' yaşadığı iddia edilmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, "Dedikodulara gülüp geçiyoruz" açıklamasını yaptı.

"KADINA ŞİDDETİ ELE ALAN BİR İŞ"

Projenin yönetmenliğini üstlenen Erdal Beşikçioğlu, oyun öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi. Beşikçioğlu, "Normal şartlarda 2 yıl önce gerçekleşecek olan bir prömiyerdi ama pandemi izin vermedi. Gerçek bir olaydan uyarlanan bir hikaye seyredecek herkes. Kadına şiddeti ele alan bir iş oldu. İzleyicinin yorumunu bende merak ediyorum" dedi.

Dijital platformda yayınlanacak olan dizisi 'Hamlet'in hatırlatılması üzerine de konuşan Beşikçioğlu, "Behzat Ç.'den sonra yaptığım en keyifli bir iş diyebilirim. Büyük keyif aldığım bir iş oldu." dedi.

Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı!

Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı!

Demet Özdemir'den şaşırtan 'O Ses Türkiye' çıkışı!

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