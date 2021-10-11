Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi! - Haberler Magazin
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Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!

Önceki akşam Muğla'da konser veren Demet Akalın, yeni hedefinin bir köye okul yaptırmak olduğunu açıkladı.

MUĞLA (Hürriyet) - Önceki akşam Muğla'da konser veren Demet Akalın, yeni hedefinin bir köye okul yaptırmak olduğunu açıkladı.

Akalın, konuşmasında Gülben Ergen'i hedef aldı.

Ünlü şarkıcı "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" dedi.

ŞAKA YAPTIM!

Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı.

Kendisi hakkında yapılan habere 'Herhalde şaka' yorumunu yapan Demet Akalın'a Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi:

"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."

Hürriyet - Magazin Haberleri
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