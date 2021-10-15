Defne Samyeli'nin olaylı gecesi! Hayatının şokunu yaşadı - Haberler Magazin
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Defne Samyeli'nin olaylı gecesi! Hayatının şokunu yaşadı

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Defne Samyeli'nin olaylı gecesi! Hayatının şokunu yaşadı

Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Şişli'de direksiyon başında alkollü yakalanınca ehliyetini kaptırdı! İşte detaylar...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçen ay Covid'e yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü. Bir süredir Sorriso Kuruceşme'de program yapan şarkıcı, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen sorumsuz davranarak direksiyon başına geçti.

Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli'nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

Defne Samyeli'nin olaylı gecesi! Hayatının şokunu yaşadı

Defne Samyeli'nin olaylı gecesi! Hayatının şokunu yaşadı

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49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor
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Haber: Defne Samyeli'nin olaylı gecesi! Hayatının şokunu yaşadı - Haberler Magazin
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