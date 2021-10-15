Defne Samyeli'nin olaylı gecesi! Hayatının şokunu yaşadı

Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli'nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz kamaştırıyor