Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar camdan kıyafetlerini defilede sergiledi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar camdan kıyafetlerini defilede sergiledi. Türkiye'nin farklı illerden katılan cam sanatçıları sahnede renkli görüntüler oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali 14 Ekim'de kapılarını açtı. Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan cam bienalinde Türk cam sanatçıları podyuma çıkarak cam kıyafetleriyle sahne aldı. Birbirinden yetenekli cam sanatçıları eserlerini ilk kez podyumda kendi üzerlerinde sergileyip renkli görüntüler oluşturdu. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan podyuma onlarca izleyici katılarak podyumda kendi yaptıkları kıyafetleri sergileyen sanatçıları alkışlarla izledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defilede yaptığı konuşmada camın yapımında başlayan serüvenleri gösterdiklerini belirterek, "2011 yılında başladığımız, her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz cam bienalinin bu yıl 6'ıncısını gerçekleştiriyoruz. Bunu uluslararası seviyede, ülkemizin değişik illerinden gelen sanatçılarımız yurtdışından gelen cam ustalarıyla bu festivalimizi, bienalimizi yapıyoruz. Cam hayatımızın vazgeçilmezi. Nereye bakarsak, bakalım bir cam eşya görürüz. Bize hizmet eden bir cam görürüz. Evimizin pencerelerine baktığımızda, arabamızın camına baktığımızda, gözlüğümüzde, kameralarda, evlerimizde televizyonların ekranlarına baktığımızda her yerde cam vazgeçilmez, hayatımızı kolaylaştıran bir madde. Camının yapımından başlayan serüveni Denizli'deki vatandaşlarımıza gösterme imkanımız oluyor. Öncelikle boncuk yaparak deneyen vatandaşlarımız bu becerilerini ortaya koyunca mutlu oluyorlar" dedi.

"gerçekten çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor"

Defile hakkında bilgi veren Başkan Zolan, "Denizli'de ayrıca cam atölyelerimiz var. Denizlimizin birçok işletmesi var, Denizli ekonomisine katkı sağlıyor. Bizde kentimizin bu özelliğini öne çıkartmak ve Türkiye'de bunu ilk yapan bir şehir olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Camın bir sanatçının elinde buluşması o yetenek ve alın teriyle gerçekten çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor. Bugün ayrı bir etkinlik var. Cam sanatçılarının kendileri yaptığı cam kıyafet ve aksesuarlarla bir cam defilesi yapacak. Cam sanatçılarımız kendileri yapmış olduğu kıyafet ve aksesuarları yine kendileri podyumda sergileyecek. Onu da merakla bekliyoruz. Ayrı bir güzellik ve seyir olacaktır. Bu işe destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Tamer Karadağlı Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Stefan Kuntz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 11:16:47. #1.17#