Defilede bu kez camdan kıyafetler boy gösterdi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde sanatçılar camdan kıyafetlerini defilede sergiledi. Türkiye'nin farklı illerden katılan cam sanatçıları sahnede renkli görüntüler oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali 14 Ekim'de kapılarını açtı. Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğini taşıyan cam bienalinde Türk cam sanatçıları podyuma çıkarak cam kıyafetleriyle sahne aldı. Birbirinden yetenekli cam sanatçıları eserlerini ilk kez podyumda kendi üzerlerinde sergileyip renkli görüntüler oluşturdu. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan podyuma onlarca izleyici katılarak podyumda kendi yaptıkları kıyafetleri sergileyen sanatçıları alkışlarla izledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defilede yaptığı konuşmada camın yapımında başlayan serüvenleri gösterdiklerini belirterek, "2011 yılında başladığımız, her iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz cam bienalinin bu yıl 6'ıncısını gerçekleştiriyoruz. Bunu uluslararası seviyede, ülkemizin değişik illerinden gelen sanatçılarımız yurtdışından gelen cam ustalarıyla bu festivalimizi, bienalimizi yapıyoruz. Cam hayatımızın vazgeçilmezi. Nereye bakarsak, bakalım bir cam eşya görürüz. Bize hizmet eden bir cam görürüz. Evimizin pencerelerine baktığımızda, arabamızın camına baktığımızda, gözlüğümüzde, kameralarda, evlerimizde televizyonların ekranlarına baktığımızda her yerde cam vazgeçilmez, hayatımızı kolaylaştıran bir madde. Camının yapımından başlayan serüveni Denizli'deki vatandaşlarımıza gösterme imkanımız oluyor. Öncelikle boncuk yaparak deneyen vatandaşlarımız bu becerilerini ortaya koyunca mutlu oluyorlar" dedi.

"gerçekten çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor"

Defile hakkında bilgi veren Başkan Zolan, "Denizli'de ayrıca cam atölyelerimiz var. Denizlimizin birçok işletmesi var, Denizli ekonomisine katkı sağlıyor. Bizde kentimizin bu özelliğini öne çıkartmak ve Türkiye'de bunu ilk yapan bir şehir olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Camın bir sanatçının elinde buluşması o yetenek ve alın teriyle gerçekten çok güzel şaheserler ortaya çıkıyor. Bugün ayrı bir etkinlik var. Cam sanatçılarının kendileri yaptığı cam kıyafet ve aksesuarlarla bir cam defilesi yapacak. Cam sanatçılarımız kendileri yapmış olduğu kıyafet ve aksesuarları yine kendileri podyumda sergileyecek. Onu da merakla bekliyoruz. Ayrı bir güzellik ve seyir olacaktır. Bu işe destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ