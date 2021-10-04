"Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı iddiası"

İtalyan şefi Danilo Zanna'nın 2012 yılında evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı aldığı iddiaları gündeme geldi. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı, birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şefin oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındığı konuşuluyor.

"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

Sosyal medyada ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Danilo Zanna bu iddiayı cevapsız bıraktı.

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