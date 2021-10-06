Dadı krizi sonrası Burak Özçivit'ten flaş açıklama - Haberler Magazin
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Dadı krizi sonrası Burak Özçivit'ten flaş açıklama

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Dadı krizi sonrası Burak Özçivit'ten flaş açıklama

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Eşi Fahriye Evcen ile arasında 'dadı krizi' yaşandığı iddia edilen Özçivit'ten açıklama geldi

Kendisine rakip olacak olan eşi Fahriye Evcen'in projesi sorulması üzerine konuşan Özçivit, "Bizim dizi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fahriye'nin projesini de merak etmiyor değilim. Ortaya nasıl bir iş çıkacak merak ediyorum." dedi.

Eşi Fahriye Evcen ile arasında 'dadı krizi' yaşandığı iddia edilen Özçivit'ten açıklama geldi. Özçivit, "Öyle bir kriz yok. O işlerle Fahriye ilgileniyor. Ona sormanız daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

TV'den kazandığı parayı nasıl değerlendirdiği sorulan Özçivit, "Bu tarz şeyleri konuşmaktan pek hoşlanmıyorum. Bu soruyu geçelim lütfen" dedi.

Öte yandan Burak Özçivit'in yüzük tercihi dikkatlerden kaçmadı.

Dadı krizi sonrası Burak Özçivit'ten flaş açıklama

Dadı krizi sonrası Burak Özçivit'ten flaş açıklama

Dadı krizi sonrası Burak Özçivit'ten flaş açıklama

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Haber: Dadı krizi sonrası Burak Özçivit'ten flaş açıklama - Haberler Magazin
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