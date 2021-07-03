"Magazin D Yaz" Tara Devries'in sunumu ile başlıyor...
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"Magazin D Yaz" Tara Devries'in sunumu ile başlıyor...

'Magazin D Yaz' Tara Devries'in sunumu ile başlıyor...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Programda, özel röportajlar, davetler, Bodrum ve Çeşme'den canlı bağlantılar, konserler ve gündem değiştirecek en yeni magazin haberleri yer alacak.

Programda, özel röportajlar, davetler, Bodrum ve Çeşme'den canlı bağlantılar, konserler ve gündem değiştirecek en yeni magazin haberleri yer alacak.

Ünlüler dünyasında olup bitenler, tatil beldelerinden en sıcak ve özel görüntüler 'Magazin D Yaz' ile hafta içi her gün saat 13.00'de Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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