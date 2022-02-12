Magazin D sunucusu Tara de Vries kimdir? Tara de Vries kaç yaşında, aslen nereli, kimin kızı?

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TARA DE VRİES KİMDİR?

6 Ekim 1998'de Amsterdam'da doğan Tara de Vries 2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında 2. lik derecesi kazanmış ve Tayland'daki Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Hollanda'da lise eğitimini tamamladıktan sonra 1 yıl Koç Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde okumuştur. Daha sonra ilgi duyduğu alan olan Medya ve İletişim Bölümü'ne Bilgi Üniversitesi'nde başlayan Tara de Vries, Türk/Hollanda çifte vatandaşıdır.

Tara de Vries, Özlem Kaymaz'ın kızıdır.

ÖZLEM KAYMAZ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, 14 yaşında İtalyan Lisesinde okurken Marie Claire'in ilk Türkiye sayısının kapağına çıkan Türk kızı olmuştur. 18 yaşındayken 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci seçildi.

Mustafa Sandal'ın ilk albümü Suç Bende'de aynı adlı şarkının klibinde yer aldı.

Bir süre modellik yaptıktan sonra Hollandalı mühendis Watze de Vries ile evlenerek Hollanda'ya yerleşmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye dönen Özlem Kaymaz'ın 3 çocuğu vardır.

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