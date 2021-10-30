DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Yaşar konseri ile sürdü. On binlerce vatandaşın Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadığı gece muhteşem anlara sahne oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil'in ardından Türk pop müziğinin kadife sesli sanatçısı Yaşar konseri düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konser programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile çok sayıda davetli ve onbinlerce vatandaş katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun hep birlikte yaşandığı gece muhteşem anlara sahne oldu. Gecede Türk pop müziğinin efsane ismi Yaşar en güzel parçalarını Denizlililer için söylerken, vatandaşlar da sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

"İlelebet Türk bayrağımızı dalgalandıracağız"

Alkışlarla sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılını kutlayarak, "Başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, bu topraklara terini emeğini akıtmış, ömrünü vakfetmiş tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, her birine şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar bize Cumhuriyet'i, bu vatanı ve bayrağımızı emanet etti. Bize düşen de bu emanete sahip çıkıp, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmaktır. Vatanımızı böldürmeden, bu topraklar üzerinde ilelebet Türk bayrağımızı dalgalandıracağız. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah" dedi.

Yaşar'a Denizli'nin simgesi horoz figürlü plaket

Başkan Zolan sevilen sanatçı Yaşar'a da teşekkür ederek, Denizli'nin simgesi horoz figürlü bir plaket verdi. Sanatçı Yaşar ise Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Denizli'nin simgesi horozun beni ve ülkemizi güzel günlere uyandırması için kitaplığımın en güzel yerine koyacağım" dedi.