Çıtırtısı kulağımıza, lezzeti damağımıza...

SAMSUN (Hürriyet) - 1) TEK ÇEŞİT VAR

Töngül Pide Fırını, İzmir

Ege'nin gözde fırınlarından... Ebru Erke "1893'ten beri, babadan oğula çalışıyorlar. Tek çeşit pide var. Maydanoz, tereyağı ve kıymalı harç hamurun üzerine yerleştiriliyor. Meşe odununda pişiriliyor ve çıkar çıkmaz da üzerine zeytinyağı sürülüyor. Ödemiş tulumpeyniri serpilerek servis ediliyor" diyor. Fiyatı 9 lira. (0232) 545 73 75

2) ŞEHRİN ÜNLÜLERİNDEN

Pideelli5, Samsun

Samsun'un odun ateşinde pişen meşhur pidesini yapan en ünlü yerlerden biri... Kendi zevkinize göre salata da hazırlatabilirsiniz. Kuşbaşılı ve pastırmalısı 36 lira. Mehmet Yaşin öneriyor. (0362) 290 26 55

3) TÜM TÜRKİYE'DE BİLİNİYOR

Mikado Pide, Aydın

Türkiye'nin en tanınmış pidecilerinden biri... Ahmet Güzelyağdöken "Peynir, ıspanak ve tereyağıyla yaptıkları kapalı Aydın pidesi, geleneksel pideciler içinde ayrı bir yeri olmasının sebebidir" diyor; fiyatı 20 lira. (0256) 414 11 43

4) YEDİ KUŞAK ÇEŞMELİ

Dost Pide & Pizza, İzmir

Ebru Erke "Dost Pide bu yıl sadece Ilıca'da hizmet veriyor. İşletme, yedi kuşak Çeşmeli olan Reşat Akbaykal'a ait... Kelle peyniri, kopanisti gibi bölgeye has lezzetleri bir de ondan dinlemeli... 8 çeşit otu karıştırarak yaptıkları pideyi denemek gerek" diyor. Kuşbaşılısı da meşhur, fiyatı 45 lira. (0232) 723 20 59

5) KADIN USTA ELİNDEN...

Bahçıvan Pide Salonu, Aydın

Didim'deki Bahçıvan Pide Salonu, klasik bir aile işletmesi... Odun fırınının başında bir kadın usta; Selma Yallıkurt var. Yallıkurt'un spesiyali kuşbaşılı pide... Salih Seçkin Sevinç öneriyor. (0256) 811 27 27

6) ETİ ÇİFT BIÇAKLA KIYILIYOR

Lezzet Develi Cıvıklısı, Kayseri

Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip bir çeşit kuşbaşılı pide; cıvıklı... Parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılmasıyla yapılıyor. Ahmet Güzelyağdöken, Lezzet Develi Cıvıklısı için "Cıvıklısı kadar tahinli pidesiyle de ünlü" diyor. Cıvıklı, 25 lira. (0352) 331 38 38

7) ÜÇ ÇEŞİT UN KULLANILIYOR

Seçkin Pide Salonu, Rize

Nilhan Aras "Üç çeşit unla hazırladıkları hamuru ve Rize kavurmasıyla yaptıkları etli ve kıymalı pidelerinin yanı sıra yumurtalı ve karışık pideleri de gözde" diyor. Kavurmalı ve kuşbaşılı olanlar 35 lira. (0464) 311 31 59

8) DOMATES, SOĞAN YOK!

Ye-An Pide, Ankara

Erdal İpekeşen "Burası başkentlilerin çok sevdiği bir yer. Kıymalı, kuşbaşılı, peynirli pideleri var. Pidelerin özelliği, ete domates, soğan gibi hiçbir yan ürünün katılmaması" diyor. Peynirli pide 28, kuşbaşılı 30 lira. (0312) 287 02 00

9) KUZUNUN BEL ETİNDEN

Mavikent Dinlenme Tesisi, Kırşehir

Nilhan Aras "Kuşbaşılı ve kıymalı pideleri kuzunun bel etiyle yapıyorlar. Merkeze uzak olmasına rağmen yolcular kadar Kırşehirlilerin de tercihi" diyor. Kuşbaşılı pidesi kuyrukyağıyla pişiyor; fiyatı 28 lira. (0386) 224 30 79

10) SERVİS TURUNÇLA...

Doyuran Pide Salonu, Aydın

Burası, Aydın'ın meşhur mekanı... Ahmet Güzelyağdöken "Özellikle yanında turunç ekşisiyle servis edilen kıymalı minik yuvarlak pidesi ve özel bir tahinle hazırlanan tahinli pidesi çok güzeldir" diyor. Tahinli pide 20 lira. (0256) 563 26 26

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