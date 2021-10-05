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Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim

Hürriyet - Haberler | Magazin
Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim

"Mantık insanı mısındır, yoksa duygularınla mı hareket edersin?

"Mantık insanı mısındır, yoksa duygularınla mı hareket edersin?" sorusuna oyuncu, "Duygularımla hareket ederim. Kalbimin değil de, mantığımın sesini dinlemek çok isterdim. Duygusal olmak bazen yoruyor" yanıtını verdi. Sıkı bir hayvansever olan Baysel, kırmızı çizgisinin hayvanlar olduğunu söyledi ve hayatta tahammül edemediği noktaları ise şöyle sıraladı: "Haksızlığa uğramaya tahammül edemiyorum. Bu konuda çok dobrayım."

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Haber: Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim - Haberler Magazin
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