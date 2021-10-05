Cemre Baysel: Duygularımla hareket ederim

"Mantık insanı mısındır, yoksa duygularınla mı hareket edersin?" sorusuna oyuncu, "Duygularımla hareket ederim. Kalbimin değil de, mantığımın sesini dinlemek çok isterdim. Duygusal olmak bazen yoruyor" yanıtını verdi. Sıkı bir hayvansever olan Baysel, kırmızı çizgisinin hayvanlar olduğunu söyledi ve hayatta tahammül edemediği noktaları ise şöyle sıraladı: "Haksızlığa uğramaya tahammül edemiyorum. Bu konuda çok dobrayım."

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