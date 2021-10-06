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Cemile ve Veysel'in bebek sevinci…

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Cemile ve Veysel'in bebek sevinci…

Dilek ve Halime arasındaki gerilim sona erecek mi? Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak Remziye Teyzenin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve her hafta reyting rekoru kıran Gönül Dağı'nın 35. Bölümü, 9 Ekim Cumartesi akşamı TRT 1 ekrana geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı'nda bu hafta Cemile ve Veysel'in bebek sevinci yaşanacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak.

"Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesiniçinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?

Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karışır. Remziye Teyze'nin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Bu maceranın sonunda Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?"

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