Canlı yayında 'Kadın pazarlığı' kavgası! Müge Anlı'da hiç yayınlanmayan görüntüler sızdı - Haberler Magazin
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Canlı yayında "Kadın pazarlığı" kavgası! Müge Anlı'da hiç yayınlanmayan görüntüler sızdı

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Müge Anlı'nın mayıs ayında yayınlanan bir bölümünde kayıp Lütfiye Gündüz olayı araştırılırken taraflar canlı yayında yüzleşmiş ve kadın pazarlığı yapıldığı iddiası üzerine tartışmıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmanın yayınlanmayan sansürsüz görüntüleri basına sızdı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının kayıp Lütfiye Gündüz olayında hiç yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı. Programın mayıs ayında çekilen görüntülerinde kadın pazarlığı yaptığı iddiası üzerine tartışan taraflar, birbirine küfürler yağdırıyor.

SANSÜRSÜZ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Canlı yayında küfürler biplenirken o anların sansürsüz hali de basına sızdı. Görüntüde yayına katılan konukların birbirlerine ağır hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu görülüyor. Görüntüde "Kadın köpekleri sizsiniz" diye başlayan tartışmada araya giren Müge Anlı, küfür ve hakaretler savuran tarafları sakinleştirmeye çalışıyor.

LÜTFİYE GÜNDÜZ OLAYINDA NE OLMUŞTU?

2013 senesinde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı sonrasında Lütfiye Gündüz'ün Lütfiye Gündüz'ün kocası Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah karşı karşıya gelmişti. 8 yıldır kayıp olan Lütfiye Gündüz hakkında fuhuş soruşturması açıldığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun üzerine, koca Duran Özdemir'in "Laf söz dinlemezdi hiç, engel olamadım" demesi herkesi şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah, "Sen adam değil misin, karına nasıl sahip çıkamıyorsun" diyerek tepki göstermişti. Bu sözler ise üzerine stüdyoda gerginlik yaşanmıştı. Canlı yayında konuşan Nurullah ise Lütfiye ile aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında bir ilişki olmadığını Duran'ın yalan söylediğini dile getirmişti.

Yaşananların ardından olayda adı geçenler canlı yayına çıkıp birbiriyle yüzleşmiş ve çıkan tartışmada kişilerin kadın ticareti yaptığı iddia edilmişti.

Canlı yayında
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Yorumlar (1)
Fakır:şu rezilliğe bak, bu şekilde insan içinde doaşacak yüzü buluyorlarya pes doğrusu
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Haber: Canlı yayında 'Kadın pazarlığı' kavgası! Müge Anlı'da hiç yayınlanmayan görüntüler sızdı - Haberler Magazin
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