Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı - Haberler Magazin
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Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Thor Saevarsson'la gittiği bir mekanın erkekler tuvaletinde basıldığı ileri sürüldü. Seslerden rahatsız olan çalışanlar, tuvalete girerek çifti mekandan çıkardı.

Çukur dizisindeki başarılı rolüyle hafızalara kazınan Dilan Çiçek Deniz, uzun süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşıyor. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çiftin önceki gün gittikleri bir mekanda uygunsuz şekilde yakalandığı ileri sürüldü.

ÇALIŞANLAR TUVALETTEN GELEN SESLERİ DUYDU

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi. Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan çift, haklarında çıkan uygunsuz yakalandıkları yönündeki haberler le ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı

Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı

Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı

Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı

Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
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Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı

Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı
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