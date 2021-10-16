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Buse Varol: Toparlanmaya çalışıyoruz

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Buse Varol: Toparlanmaya çalışıyoruz

Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol ve oğlu Burak önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Markalar Sokağı'nda bulunan vale noktasında araçlarını beklerken görüntülenen anne oğul, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Varol, "Burak'ı okuldan aldım. Biraz alışveriş yaptık, eve dönüyoruz." dedi.

Bir süre önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan ailenin yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını dile getiren Varol, araçlarının gelmesi üzerine gazetecilere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Buse Varol: Toparlanmaya çalışıyoruz

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Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişan'a velilerden tepki
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Haber: Buse Varol: Toparlanmaya çalışıyoruz - Haberler Magazin
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