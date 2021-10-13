Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haberler Magazin
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Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ünlü sunucu Burcu Ersmersoy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle olay yarattı. Ünlü sunucuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte detaylar...

Burcu Esmersoy, çektirdiği beş kareyi Instagram'dan paylaştı.

Derin bacak dekolteli elbisesiyle sunucu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Siyah elbise giyen Esmersoy kareye, "Öyleli" yazıp, kalp emojisi koydu.

Sunucuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Esmersoy'a takipçileri kalp ve ateş emojileri yağdırdı. Sunucunun, fit fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı salladı

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Haber: Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haberler Magazin
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