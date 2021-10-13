Burcu Esmersoy'un derin dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Ünlü sunucu Burcu Ersmersoy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle olay yarattı. Ünlü sunucuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte detaylar...
Burcu Esmersoy, çektirdiği beş kareyi Instagram'dan paylaştı.
Derin bacak dekolteli elbisesiyle sunucu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Siyah elbise giyen Esmersoy kareye, "Öyleli" yazıp, kalp emojisi koydu.
Sunucuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Esmersoy'a takipçileri kalp ve ateş emojileri yağdırdı. Sunucunun, fit fiziği ve güzelliği dikkat çekti.