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Burak Sergen sessizliğini bozdu: Çok üzgünüm, aldatma doğru

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Burak Sergen sessizliğini bozdu: Çok üzgünüm, aldatma doğru

Burak Sergen sessizliğini Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a bozdu. Oyuncu Burak Sergen'in 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın kendisini Özer Kocer ile aldattığı iddialarının perde arkası aralanıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) -

İhanet haberler ini gazetelerden öğrenen ve fotoğrafları görünce çok üzülen oyuncu, yarın eşi Nihan Ünsal'a aldatma nedeniyle boşanma davası açacak. İşleri nedeniyle İzmir'de yaşayan eşinin İstanbul'da olduğundan bile haberi olmayan Burak Sergen, "Çok üzgünüm ve sarsıldım. Bu bir aldatma. Aldatıldım, doğru. Artık yargı sürecindeyiz. Yarın (perşembe) dava açıyorum. Avukatım bütün delilleri belgeleriyle sunacak" dedi.

Burak Sergen'in eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den usta oyuncuya destek gecikmedi. Işıl Sergen hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi, hem de hakkındaki haberler e açıklık getirdi.

"İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım. Bugün Haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak Bey'le boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bir ricam da bugün çıkan haberler de lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum. Işıl Sergen"

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Oyuncu Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Nihan Ünsal ise sosyal medya hesabını kapattı.
Burak Sergen sessizliğini bozdu: Çok üzgünüm, aldatma doğru

Burak Sergen sessizliğini bozdu: Çok üzgünüm, aldatma doğru

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