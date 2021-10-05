Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı.

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı.

Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü haber geldi.

Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

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Haber: Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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