Bülent Ersoy'un acı günü: Sol kolum da gitti

Menajeri Fevzi Siverek ve modacısı Pınar Kerimoğlu'nun yardımıyla yürüyen Bülent Ersoy, bir sandalyeye oturarak babasının cenazesinin başında bekledi. Ersoy "Geçen yıl annemi kaybettim, sağ kolum gitti. Şimdi de babamı kaybettim, sol kolum da gitti " dedi.

Fikret Erkoç, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü sanatçı babasının mezarına zemzem suyu döktü.

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