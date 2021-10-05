Bülent Ersoy orkestra ekibinin suçlamalarını reddetti!

Bülent Ersoy'un orkestrası 28 Ağustos'ta Lefkoşa'ya geldi. Orkestra üyeleri Ercan Havalimanı'nda konser verecekleri otelin temin ettiği sahte PCR testleri ile yakalandı. Bülent Ersoy daha önce Ada'ya gelmesi nedeniyle ekibin içinde yer almadı. Orkestra, havalimanında yapılan testlerinin negatif çıkması sonrasında polis gözetiminde sahneye, ertesi günü ise hakim karşısına çıktı.

Dün görülen davada, 21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken, orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme çıkışı isyan eden müzisyenler Bülent Ersoy'a 'Hani servetini harcayacaktın? Herkesi işinden gücünden etti, devlet memurluğundan etti' sözleriyle tepki gösterdi.

BÜLENT ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen Bülent Ersoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avukatını vekil atayan Ersoy'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

TEKZİP (DÜZELTME) METNİ

Müvekkilem Bülent Ersoy'a günlerdir yapılan haksız, mesnetsiz suçlamalar ve iftiralar hakkında bilgi dezenformasyonunu engellemek ve kamuoyunu doğrularla aydınlatmak amacıyla bu bildiri yazılmış olup kamuoyunun bilgisine sunulur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, 28.08.2021 tarihinde vereceği konser için iki gün önceden yani 26.08.2021 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden müvekkilem, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi yasal prosedürlere uyarak seyahatini gerçekleştirmiştir. Bu sebeple de KKTC'ye giriş çıkışlarda herhangi bir sorun yaşamamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahte PCR testinden dolayı yargılanan orkestra ekibi, konser başına ücret alan, bağımsız çalışan ve müvekkilem gibi birçok sanatçıya da ücret karşılığında hizmet veren bir ekiptir. İlgili orkestra ekibinin hangi şartlarda ve ne şekilde KKTC'ye geldiği konusunda müvekkilemin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Zira müvekkilem, ne bir organizatör ne bir pasaport görevlisi ne de PCR testi yapan veya kontrol eden sağlık çalışanıdır. Bu sebeple kamuoyunda müvekkilemi karalamak amacıyla sahneyi paylaştığı müzisyen arkadaşlarının sahte PCR testi yaptırdığı ya da yaptırıldığı iddiasının muhatabı müvekkilemin kendisi değildir. Ancak bu durumu fırsat bilen bir kısım kötü niyetli kişiler sosyal medyadaki asılsız söylemleriyle müvekkilemi münferit olayın nedeni olmakla suçlamaktadırlar. Oysa müvekkilemin bu durumla ilgili hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır.

Müvekkilem sahne arkadaşlarına destek olmak için sadece insani duygularla onların hem maddi hem de manevi olarak yanında bulunmuş, özgürlüklerine kavuşmaları için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Ancak kamuoyunun da takdir edeceği üzere müvekkilem ne bir hakim ne de kanun koyucunun kendisidir. Müvekilem verilen hapis kararını en az orkestra arkadaşları kadar derin bir üzüntüyle karşılamıştır. İlgili orkestra ekibinin almış olduğu cezayı kullanarak kötü niyetle kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilemin kişiliğine saldırıda bulunan zihniyetleri şiddetle kınıyor, işin aslını ve esasını bilmeden yorum yapan kötü niyetli kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Bülent ERSOY Vekili Av. Çağlan TANRIVERDİ

Hürriyet - Magazin Haberleri