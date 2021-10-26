Boris Johnson'un müdavi olduğu ünlü etçi İngiltere'de dördüncü şubesini açıyor

Uluslararası alanda Türkiye 'nin önemli marka yüzleri arasında yer alan Etçi Mehmet, Manchester, Birmingham ve Liverpool'dan sonra Londra 'nın merkezinde açacağı şubesiyle çok özel bir projeye imza atmak istiyor. İstanbulların keyifli buluşma noktası olarak markalaşmaya başlayan Etçi Mehmet, dünya standartlarında hizmet anlayışıyla çıktığı yolda Steakhouse ve burger konsepti ile şu anda İngiltere, Suudi Arabistan, Lübnan, Katar ve Fas'ta olmak üzere 6 ülkede misafirlerini ağırlıyor. Alkolsüz Steakhouse konseptiyle geçtiğimiz yıl İngiltere'de 'En İyi Alkolsüz Steakhouse Restoranı ödülünü alan Etçi Mehmet'in müdavimleri arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, İngiltere'de forma giyen milli futbolcumuz İlkay Gündoğan gibi ünlü isimler bulunuyor.

BAYRAĞIMIZI TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Yurt dışında da büyümeye başladıklarını söyleyen Etçi Mehmet, "Bayrağımızı, Türk gastronomisini her zaman en iyi şekilde temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Pahalı steakhouse restoranlarının aksine çok daha ekonomik olan Etçi Mehmet, hem lezzet hem de uygun fiyatlarıyla açıldığı günden bu yana, ağzının tadını bilen etseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.