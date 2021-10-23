Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı

Çukur'daki rolüyle hafızalara kazınan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la bir süredir aşk yaşıyor. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

SESLERİ DUYAN ÇALIŞANLAR ÇİFTİ MEKANDAN ÇIKARTTI

Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan iddiaya göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi. Deniz ve sevgilisi tuvalette aşka geldi ve sesleri duyan çalışanlar tarafından dışarıya çıkartıldı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

İddianın ardından gözler ünlü çifte çevrildi. Çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama da gelmedi.