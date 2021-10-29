BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da bayram coşkusu

-Ozan Doğulu ve Fuat İnan konser verdi

MUĞLA - Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı yapıldı. Fener alayı sonrası ünlü Dj Ozan Doğulu ve şarkıcı Fuat İnan konser verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıldönümü, Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile sürdü. Ellerine Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini alan binlerce vatandaş, Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanına kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Meydanı'na ulaşan vatandaşları, burada Bodrum Belediyesince düzenlenen ve Melike Öcalan'ın sunduğu program karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, herkesin bayramını kutlayarak şunları dile getirdi:

"Atatürk Cumhuriyeti insan haklarına dayalı, laikliğe dayalı, kadın haklarına dayalı, uygarlığa dayalı, demokrasiye dayalı bir Cumhuriyettir. Biz isminde Cumhuriyet olan bazı ülkeler gibi değiliz. Bizim Atamız var. Atamız bize haklarımızı hepsinden önce verdi. Kadın haklarını, seçme seçilme hakkını, eğitim hakkını, eşitliği, adaleti hepsinden önce kurguladı bu ülkede. Ona minnettarız. Atatürk Cumhuriyeti her türlü gericiliği reddeder. Akıl ve bilimi rehber edinir. Bugün çağdaş dünyaya benzer neyimiz varsa bu Atamızın eseridir."

Aras, konuşmasının ardından Bodrum Belediyesi personeli Öner Karaçiçek ile birlikte Bodrum yöresi halk oyunu Kerimoğlu'nu oynadı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da yaptığı konuşmada herkesin bayramını kutlayarak "Cumhuriyet kolay elde edilmedi. Milli bayramlarımızdan en kıymetlisi, en şereflisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Tabi ki kıyamete kadar payidar kalacak. Bu da çok çalışarak, çocuklarımızı çok iyi eğiterek olacak. Sadece hamasetle değil çok çalışarak olacak. İnşallah bunu yapacak gücümüz de zaten var" diye konuştu.

Yeşim Gözey isimli lise öğrencisinin okuduğu şiirle devam eden programda sahneye ünlü Dj Ozan Doğulu ve şarkıcı Fuat İnan konser verdi. Kutlamalar, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde de yapıldı.