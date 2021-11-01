Bilsen Pirpor kimdir? Müge Anlı Bilsen Pirpor kim öldürdü, katili bulundu mu?

Bilsen Pirpor kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Kırklareli'nde kaybolan 58 yaşındaki Pirpor'un cesedi dere kenarında bulundu. Talihsiz kadının imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın çelişkili ifadeleri üzerine olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Bilsen Pirpor kim öldürdü, katili bulundu mu?

MÜGE ANLI'DAKİ BİLSEN PİRPOR OLAYI NEDİR?

Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. 7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı.

BİLSEN PİRPOR NASIL ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Bilsen Pirpor'un ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsisi istendi. Yüksel Yıldırım'ın evinde yapılan luminol incelemeler ve otopsi raporu sonucunda detaylar belli olacak. Pirpor'un ölüm nedeni belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İMAM NİKAHLI EŞİNİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ!

Talihsiz kadının cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti. Pirpor'un kızlarının bu ifadelere dikkat çekmesi üzerine Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, iki gün önce mercek altına aldığı kayıp Bilsen Pirpor dosyasında, acı gelişmeyi aktardı. Müge Anlı, araştırmaları sonucu dünkü yayınında bahsettiği Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Lüleburgaz Deresinde bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'ta kaybolan Bilsen Pirpor olduğunu açıkladı. Dünkü yayının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giden ağabey Şuayip Vatansever, kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan kardeşini fotoğraflarından teşhis etti. Kimlik tespiti yapılamadığı için talihsiz kadının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

"BÖYLE TESADÜFLER OLMAZ!"

Müge Anlı, acı gelişmenin ardından talihsiz kadının evine 17 kilometre uzaklıktaki ölü bulunduğu noktayı ekrana getirdi. Sevgilisinin iddiasına göre evden ölmüş eski kocasının kendisini çağırdığını söyleyerek ayrılan Bilsen Pirpor'un dere yatağına gidip tesadüfen ölemeyeceğini belirten Müge Anlı, "Bu kadın yürüyerek buraya gitti. Sonra yüz üstü düştü öldü. Ben böyle olduğuna, köyde yaşayan bir kadının tesadüfen dereye düşüp öldüğüne inanmıyorum. Böyle tesadüfler olmaz hayatta" dedi.

ŞÜPHELER 65 YAŞINDAKİ SEVGİLİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Sağ bulmayı isterken kardeşi Bilsen Pirpor'un cenazesini teşhis etmek zorunda kalan Şuayip Vatansever, kardeşinin yalan makinesi sevgilisi Yüksel Yıldırım tarafından cinayete kurban gittiğini iddia etti. Görgü tanıklarının da hakkında şüphe uyandıran ifadelerde bulunduğu Yıldırım ise sevgilisinin ölümüyle bir ilgisi olmadığını savundu. Bilsen Pirpor'un kaybıyla ilgili günlerdir yalan beyanlarda bulunan, sık sık terleyerek dikkatleri üzerine çeken Yüksel Yıldırım, "Birisi burup öldürmüş. Ben yapmadım, yapmam da... Benim yaptığımı söyleyen biri olsun çıkıp kendimi asacağım" şeklinde konuştu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet