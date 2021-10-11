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Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a olay gönderme

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Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a olay gönderme

Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir partiye katılmıştı. Bensu Soral, partiden Edis'in asistanlığını yapan Simge İnce ile çıkan eşine olay bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı.

İş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Edis'in de aralarında olduğu bir arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katıldı.

İlerleyen dakikalarda Hakan Baş, Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge İnce ile aracının içerisinde görüntülendi.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR DURUM YOK"

Eşi Bensu Soral ile evlerini ayıran ve boşanacakları konuşulan Hakan Baş "Arkadaşlar yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok. Arkadaşlarımızla bir etkinliğe katıldık" dedi

GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın Simge İnce ile görüntülenmesi sonrası flaş bir göndermede bulundu.

Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Soral, resim yaptığı bir karenin altına, "Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi" notunu düştü.

Bensu Soral'ın bu açıklaması eşi Hakan Baş'a gönderme olarak yorumlandı.

Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a olay gönderme

Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a olay gönderme

Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a olay gönderme

Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a olay gönderme

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Haber: Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a olay gönderme - Haberler Magazin
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