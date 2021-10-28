Barbaroslar oyuncuları! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor?

Barbaroslar oyuncuları kim? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor? TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezon dizisi olacağı planlanıyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır. Peki ama Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimdir? İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı hangi karakteri kim canlandırıyor? sorularının yanıtları!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Her hafta perşembe akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi araştırılıyor. ES Film imzasıyla 16 Eylül'de yayın hayatına başlayan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin senaryosu Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Tuba Kaya'ya ait.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam eden dizi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

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