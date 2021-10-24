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Baran'a bir ödül de Türk dünyasından

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Baran'a bir ödül de Türk dünyasından

6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin birincilik ödülünü 'Bu da mı gol değil' belgesel filmiyle Feyzi Baran kazandı.

DİYARBAKIR (İHA) - 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin birincilik ödülünü 'Bu da mı gol değil' belgesel filmiyle Feyzi Baran kazandı.

Diyarbakır Sinema Ofisinin de koordinatörü olan Feyzi Baran 'Adana Altınkoza Film Festivali, Boğaziçi Film Festivali, Ankara Film Festivali' gibi çok sayıda uluslararası film festivalinde yarıştı, ödüller aldı. Son olarak Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri proje ortaklığı ve destekleri ile düzenlenen 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinde 'Bu da mı gol değil' belgeseliyle birincilik kazandı.

Filmin öyküsü şöyle:

"Azize çok küçük yaşta babasını kaybettiğinde ailesi, amcasının yaşadığı köye taşınır. Kardeşlerine göz kulak olması için gönderildiği ilkokulda hayatını değiştirecek futbolla tanışır. Hayatı boyunca futbolun peşinden koşar ve bu nedenle evlenmez. Tam umudunu kaybetmeye başladığında 48 yaşında lisanslı futbolcu olur. Ancak; bir kadın futbolcu için mücadele asla bitmeyecektir". - DİYARBAKIR

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