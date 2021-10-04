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Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

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Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Rap dünyasının ünlü ismi Ceza, önceki gün Bahçelievler'de sahne aldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Rap dünyasının ünlü ismi Ceza, önceki gün Bahçelievler'de sahne aldı. Konser alanının hınca hınç dolduğu etkinlikte sanatçı, ünlü parçalarını seslendirdi.

Bahçelievler Belediyesi, Ekim ayı Kültür-Sanat etkinliklerinin açılışını Türkiye'nin ünlü Rap Star'ı Ceza konseriyle yaptı. Büyük beğeni toplayan etkinlik dün gerçekleştirildi. Konserin yapıldığı Bahçelievler Belediyesi Milli Egemenlik Parkı saatler öncesinden sanatçının sevenleriyle doldu taştı. Sanatçı Ceza, söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. 'Suspus', 'Yerli Plaka', 'Fark Var' gibi sevilen parçaları ile sahne alan sanatçı, hayranları ile birlikte şarkılarını seslendirdi.

Pandemi önlemleri alındı

Konser alanı girişinde "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. Etkinliğe gelen binlerce kişinin tek tek sorgulaması yapıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sanatçı Ceza'ya teşekkür etti. Başkan Bahadır, "Yağmur yağsa bile söz verdiler buradalar" diyerek konsere olan ilgiyi ifade etti

Yaptığınız müziği takdir ediyorum

Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Kasrı'na ait minyatürü sanatçıya hediye eden Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şunları söyledi: "Yaptığınız müziği, sanatı takdir ediyorum. Türkiye'nin Rap öncülerindensiniz. Bunu belirli çizgide, devamlı kaliteyle, olgunlukla götürüyorsunuz. Tebrik ediyoruz" dedi. Konser bitimine kadar alanda kalan Başkan Bahadır, gençlerle selfi çekirdi; şarkılara birlikte ritim tuttu.

Performanslarıyla gönülleri fethetti

Gençler konsere yoğun ilgi gösterdi. Muhteşem bir coşkuyla sahneye çıkan Ceza yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hayranları ünlü rapçinin eski ve yeni bütün şarkılarına eşlik edip unutulmaz bir gece yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi'nin Ekim ayı kültür-sanat programları yine dolu dolu içerikleriyle sürecek. Ay içinde tiyatro ve sinema günleri ve konser etkinlikleri gerçekleştirilecek. Programlar kapsamında bugün (5 Ekim) 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli tiyatro gösterimi yer alacak. Ayrıca, 'Bence Hiç Komik Değil', Anneme artık dur de', 'Tam oldu derken', 'Yalan dolan', 'Buyur burdan kaç' isimli tiyatro gösterileri de ay içinde izleyicileri ile buluşacak. Programlar kapsamında 12 Ekim Salı günü Kahraman Tazeoğlu ile şiir programı düzenlenecek. 13-15 Ekim'de Ece Mumay konseri ile sürecek etkinlikler, 29 Ekim'de yapılacak Merve Özbey konseri ile son bulacak. - İSTANBUL

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
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