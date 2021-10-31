(Ay'a ilk ayak basan astronotlar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
31 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Ay'a ilk ayak basan astronotlar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRALIK SORUSU
Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?
A-) Frank Sinatra
B-) Yuri Gagarin
C-) John F. Kennedy
D-) Galileo Galilei
Doğru cevap: Yuri Gagarin
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