Avcılar, Ceza konseriyle coştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Rap müziğin ünlü ismi Ceza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlamaları kapsamında Avcılar'da sahne aldı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Rap müziğin ünlü ismi Ceza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlamaları kapsamında Avcılar'da sahne aldı. Konser alanının hınca hınç dolduğu etkinlikte sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdi.

Avcılar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceza konser verdi. İspark Avcılar Meydanı Açık Otoparkı'nda gerçekleşen konser öncesinde, konser alanı sanatçının sevenleriyle doldu taştı. Öte yandan konser alanı girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise Ceza'ya çiçek ve plaket taktim etti. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Ceza, 'Suspus', 'Yerli Plaka', 'Fark Var' gibi sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

"CUMHURİYETİ GELECEK KUŞAKLARA TAŞIYACAĞIZ"

Konser öncesi konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bu büyük bayramda Avcılar Ceza ile buluşuyor. Tüm Avcılarlılar meydanda cumhuriyetin coşkusuna yaraşır bir şekilde bayramımızı kutlayacağız. Heyecanlıyız çünkü 98 yıldır bizi büyüten Cumhuriyeti gelecek kuşaklara taşıyacağız. Daha da güçlendireceğiz. Bunun heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz" dedi.

(Sümeyye İnal - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

Avcılar, Ceza konseriyle coştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title