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Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

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Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra toparlayamayan Alişan'ın iki çocuğunun annesi Buse Varol'dan boşanacağı iddia edilmişti. Ünlü çift, çıkan haberlere yanıt verdi. İşte detaylar...

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.

Alişan-Buse Varol çiftinin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti.

Boşanacağı konuşulan ikili, çıkan haberler e ilk kez yanıt verdi.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADILAR

Alişan, eşi Buse Varol ile çekilmiş fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Buse Varol'da fotoğrafı alıntılayarak 'Canım kocam' notunu düştü.

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Flaş açıklama

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