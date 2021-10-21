Alişan ve Buse Varol ayrı düştü! İşte nedeni...
Şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol, kısa bir süreliğine ayrı düştü. İşte detaylar...
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
Temmuz ayında eşinin kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan Buse Varol, ailesinin yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını ifade etmişti.
Ailesiyle keyifli anlarını ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Buse Varol, zor günlerin ardından geçtiğimiz gün yurt dışına çıktı.
İŞİ GEREĞİ...
Kısa süreliğine eşi Alişan ve çocuklarından ayrı düşen Varol, Monaco'ya gitti. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan 31 yaşındaki oyuncunun iş için yurt dışına çıktığı öğrenildi.