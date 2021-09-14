Magazin alemi bu dedikoduyla çalkalandı! Basketçi sevgilisinden hamile kalan ünlü manken bebek mi aldırdı? - Haberler Magazin
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Magazin alemi bu dedikoduyla çalkalandı! Basketçi sevgilisinden hamile kalan ünlü manken bebek mi aldırdı?

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Magazin alemi bu dedikoduyla çalkalandı! Basketçi sevgilisinden hamile kalan ünlü manken bebek mi aldırdı?

Magazin alemi, bu dedikoduyla çalkalandı. İddiaya göre manken-sunucu, basketçi sevgilisinden hamile kaldı. Başka isimle hastaneye gidip çocuğu aldırdı. Biri, bir zamanlar basketbolun vazgeçilmez ismiydi.

Takvim'in haberine göre; Başarılı spor hayatı kadar çapkınlıklarıyla da dikkat çekti. Her daim güzel kadınların yakın markajına girdi. Diğeri ise tescilli güzellerdendi. Hala podyumun tozunu attıran bu isim televizyonda yaptığı programlarla da dikkat çekti. İşte bu ikilinin adı 2 yıl önce aşk dedikodularına karıştı... İkili aşklarını gizli saklı yaşadı. Buluşma yerleri ise ünlü basketçinin teknesiydi. Aşkları gün yüzüne çıkınca ikili ayrılmaya karar verdi. Ancak magazin gündemi yıllar sonra bir dedikoduyla çalkalandı. İddiaya göre ünlü güzel, basketçiden hamile kaldı. Farklı bir isimle Levent'teki özel bir hastaneye yattı. Bebeği aldırdı. İkili bu olayı en yakınlarından bile sakladı.

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Haber: Magazin alemi bu dedikoduyla çalkalandı! Basketçi sevgilisinden hamile kalan ünlü manken bebek mi aldırdı? - Haberler Magazin
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