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Akvaryum keyfi yaptılar

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Akvaryum keyfi yaptılar

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün İstanbul Akvaryum da objektiflere yansıdı.

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Sabahın erken saatlerinde kahvaltı için Sütiş restorana gelerek kahvaltı yapan Akalın ve ailesi daha sonra İstanbul Akvaryuma geçti. Akvaryum da bulunan canlıları ve amazon ormanını hayranlıkla izleyen ünlü şarkıcı ve ailesi keyifli dakikalar geçirdi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ve ayaküstü soruları yanıtlayan Akalın "Arkadaşlar gerçekten harika bir yer, hayran kaldık. Özellikle Hira ve arkadaşı burayı çok sevdi. Artık sık sık gelmeyi düşünüyoruz, zaten dükkanımız da burada açılacak. Teşekkürler kolay gelsin." Demekle yetindi. Kısa süren sohbet sonrası akvaryum turlarına kaldıkları yerden devam eden Demet Akalın ve ailesi, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

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