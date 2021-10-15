AKUT'a destek için sahne aldılar - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKUT'a destek için sahne aldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
AKUT'a destek için sahne aldılar

Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yararına bağış gecesi düzenlendi.

DENİZLİ (İHA) - Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yararına bağış gecesi düzenlendi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin ana desteği ile gerçekleşen bağış gecesinde Denizlili sanatçı Selen Akca ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Anlaşmalı Kurumlar – Uluslararası Hasta Sorumlusu Emre Türkmen sahne aldı. Route Stage'in sahne desteği verdiği konserde, sevilen şarkılar hep bir ağızdan söylenirken 20. Cadde Dans Okulu dansları ile geceye renk kattı.

Geceden elde edilen tüm gelir, Türkiye'nin ilk arama kurtarma derneği olarak 1995 yılında kurulan, AKUT Arama Kurtarma Derneği'ne bağışlandı. AKUT Denizli Ekibi Lideri Cengizhan Öztürk, AKUT hakkında konuklara bilgilendirmelerde bulunurken, organizasyonda emeği geçen tüm destekçilere teşekkürlerini iletti. Gecede konuşan AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk, "Biz Türkiye'nin 27 bölgesine yayılmış 2500'e yakın gönüllüsüyle tek amacı hayat kurtarmak olan AKUT ailesinin bir üyesiyiz, tamamen sizlerin bağışlarıyla ulaşabildiğimiz her noktada imkanlarımız dahilinde hayat kurtarmaya devam ediyoruz" diyerek bu tür bağış organizasyonlarının AKUT için önemini vurguladı.

Gerçekleşen bağış gecesinde Denizli'de arama kurtarma ve doğal afet bilinci oluşturulmasına katkı sağlandı. Gecenin sonunda organizasyonun ana destekçisi Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne plaket takdim edilirken, bilet alarak bağışta bulunan tüm firmalara teşekkür edildi. - DENİZLİ

AKUT'a destek için sahne aldılar

AKUT'a destek için sahne aldılar

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Derya Tuna Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Cristiano Fatih Terim Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AKUT'a destek için sahne aldılar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:03:04. #1.11#