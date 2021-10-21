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Aile boyu alışveriş

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Aile boyu alışveriş

Son zamanların en beğenilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan ile birlikte geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katından giriş yapan çift, koronavirüs tedbirlerine uyarak alışverişin keyfini çıkardılar. Karan'ın bakıcısının da eşlik ettiği alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken "Kolay gelsin" demek ile yetindiler. Çoğunlukla yabancı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı oyuncular alışverişlerini tamamladıktan sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi
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